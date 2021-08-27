Частная авиакомпания нарушила договоренности: Кулеба рассказал детали о «похищении» самолета в Афганистане

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба разъяснил инцидент с якобы похищением украинского самолета в Афганистане. Он сообщил, что частная авиакомпания нарушила договоренности.

Об этом Кулеба рассказал в эфире канала «Украина 24».

«Самолету говорят: в шесть утра к вам подвезут группу пассажиров, ждите и вылетайте. Но ночь, самолет вдруг выходит на «рулежку» и вылетает без наших граждан. Мы буквально развернули один самолет в воздухе из-за того, что на его борту не было граждан Украины», — заявил он.

Кулеба сообщил, что представители частной авиакомпании нарушили договоренности и забрали на борт десяток своих родственников и членов их семей.

«Мы их развернули на полпути к Украине, сказали, что без граждан Украины мы вас не примем», — добавил министр.