Частная авиакомпания нарушила договоренности: Кулеба рассказал детали о «похищении» самолета в Афганистане

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба разъяснил инцидент с якобы похищением украинского самолета в Афганистане. Он сообщил, что частная авиакомпания нарушила договоренности.
Об этом Кулеба рассказал в эфире канала «Украина 24».
«Самолету говорят: в шесть утра к вам подвезут группу пассажиров, ждите и вылетайте. Но ночь, самолет вдруг выходит на «рулежку» и вылетает без наших граждан. Мы буквально развернули один самолет в воздухе из-за того, что на его борту не было граждан Украины», — заявил он.
Кулеба сообщил, что представители частной авиакомпании нарушили договоренности и забрали на борт десяток своих родственников и членов их семей.
«Мы их развернули на полпути к Украине, сказали, что без граждан Украины мы вас не примем», — добавил министр.
- Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин 24 августа утром сообщил, что во время эвакуации украинцев и граждан других стран в Кабуле неизвестные люди захватили украинский самолет и вылетели в Иран.
- Впоследствии пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко опроверг информацию о захвате украинского самолета. Представитель МИД также заявил, что все самолеты, привлеченные Украиной для эвакуации граждан из Афганистана, безопасно вернулись в страну.
- В Иране также опровергли информацию о захвате украинского самолета в Афганистане. Там сообщили, что последний рейс в Киев действительно сел в Иране, но на дозаправку.