У Нідерландах підйомний кран зруйнував історичну памʼятку

У нідерландському місті Маастрихт підйомний кран частково зруйнував залізничний міст.

Про це повідомляє видання NOS.

Внаслідок цього памʼятка національного значення частково обвалилася, але водій підйомного крана не постраждав.

Причини інциденту наразі з’ясовуються. Залізничний міст був побудований між 1854 і 1856 роками та визнаний історичною памʼяткою.