В Амстердамі встановили перший у світі надрукований на 3D-принтері сталевий міст

У столиці Нідерландів Амстердамі відкрили перший у світі сталевий міст, який надрукували на 3D-принтері. Конструкція на два роки замінить звичайний міст, який у цей час перебуватиме на реконструкції.

На створення мосту пішли шість тонн нержавіючої сталі, повідомляє міська влада Амстердама.

Міст сполучає обидва береги амстердамського каналу Аудезейтс Ахтербурґвал. Його довжина становить 12,3 метра, а ширина — 6,3 метра.

Встановлений міст перебуватиме під пильним наглядом розробників та науковців. Зокрема, вони вивчатимуть, як міст реагує на погодні умови та переміщення пішоходів.

«З цією новою технологією ми можемо створювати безвідходні металеві конструкції різної форми й стилю», — говорить Ґійс ван дер Велден, очільник стартапу MX3D, який розробив конструкцію мосту.