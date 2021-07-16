В Амстердаме установили первый в мире напечатанный на 3D-принтере стальной мост

В столице Нидерландов Амстердаме открыли первый в мире стальной мост, который напечатали на 3D-принтере. Конструкция на два года заменит обычный мост, который в это время будет находиться на реконструкции.

На создание моста пошло шесть тонн нержавеющей стали, сообщает городская власть Амстердама.

Мост соединяет обе стороны амстердамского канала Аудезейтс Ахтербургвал. Его длина составляет 12,3 метра, а ширина — 6,3 метра.

Установленный мост будет находиться под пристальным наблюдением разработчиков и ученых. В частности, они будут изучать, как мост реагирует на погодные условия и перемещения пешеходов.

«С этой новой технологией мы можем создавать безотходные металлические конструкции различной формы и стиля», — говорит Гийс ван дер Велден, глава стартапа MX3D, который разработал конструкцию моста.