В Нидерландах подъемный кран разрушил исторический памятник

В нидерландском городе Маастрихт подъемный кран частично разрушил железнодорожный мост.
Об этом сообщает издание NOS.
В результате памятник национального значения частично обвалилась, но водитель подъемного крана не пострадал.
Причины инцидента выясняются. Железнодорожный мост был построен между 1854 и 1856 годами и признан историческим памятником.
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