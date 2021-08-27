В Нидерландах подъемный кран разрушил исторический памятник

В нидерландском городе Маастрихт подъемный кран частично разрушил железнодорожный мост.

Об этом сообщает издание NOS.

В результате памятник национального значения частично обвалилась, но водитель подъемного крана не пострадал.

Причины инцидента выясняются. Железнодорожный мост был построен между 1854 и 1856 годами и признан историческим памятником.