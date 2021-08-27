В Україні ввели електронні свідоцтва про початкову освіту

В Україні затверджено новий порядок виготовлення, видачі та обліку документів про початкову освіту, згідно з яким вже з 1 вересня цього року свідоцтва видаватимуть в електронній формі.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Міносвіти ввело нову процедуру замовлення, виготовлення та отримання свідоцтв — увесь цей процес переводиться в електронний формат, що має його прискорити. Також це дозволить уникнути виготовлення дублікатів втрачених документів про освіту і швидко виправити помилки в свідоцтві. Загалом це має зменшити бюрократизацію системи управління освітою.

Замовляти свідоцтва будуть школи і відповідний орган управління у сфері освіти, наприклад, відділ освіти селищної ради.