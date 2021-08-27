В Украине ввели электронные свидетельства о начальном образовании

В Украине утвержден новый порядок изготовления, выдачи и учета документов о начальном образовании, согласно которому уже с 1 сентября этого года свидетельства будут выдавать в электронной форме.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Минобразования ввело новую процедуру заказа, изготовления и получения свидетельств — весь этот процесс переводится в электронный формат, что должно его ускорить. Также это позволит избежать изготовления дубликатов утраченных документов об образовании и быстро исправить ошибки в свидетельстве. В целом это должно уменьшить бюрократизацию системы управления образованием.

Заказывать свидетельства будут школы и соответствующий орган управления в сфере образования, например, отдел образования поселкового совета.