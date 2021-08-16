Минобразования назвало фейком информацию об отмене начале учебного года с 1 сентября

Министерство образования и науки опровергло информацию в социальных сетях о том, что начало учебного года с 1 сентября отменено.
Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
Там напомнили, что недавно министр образования Сергей Шкарлет подчеркнул, что при любом уровне эпидемической опасности образовательный процесс будет продолжаться. Если учебное заведение не сможет работать в очном формате, будут организованы другие формы (смешанная или дистанционная) и дети продолжат обучение. Министерство призвало пользоваться только проверенными источниками, и следить за новостями, которые касаются образования, на официальных страницах ведомства.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что условием работы школ во время усиленного карантина станет вакцинация учителей. По его словам, будут работать только те школы, где будут вакцинированы не менее 80% учителей.
- В июне Кабмин продлил карантин до 31 августа, но с ослаблением ограничений. Вся территория Украины находится в обновленной «зеленой» зоне — массовые мероприятия можно проводить с заполнением залов на 100%.
- Но в Минздраве уже прогнозируют возвращение жесткого карантина и перевода страны в «красную» зону. Там считают, что это лишь вопрос времени из-за распространения штамма «Дельта».