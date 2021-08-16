Минобразования назвало фейком информацию об отмене начале учебного года с 1 сентября

Министерство образования и науки опровергло информацию в социальных сетях о том, что начало учебного года с 1 сентября отменено.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Там напомнили, что недавно министр образования Сергей Шкарлет подчеркнул, что при любом уровне эпидемической опасности образовательный процесс будет продолжаться. Если учебное заведение не сможет работать в очном формате, будут организованы другие формы (смешанная или дистанционная) и дети продолжат обучение. Министерство призвало пользоваться только проверенными источниками, и следить за новостями, которые касаются образования, на официальных страницах ведомства.