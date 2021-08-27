Суддя Верховного суду Гусак подав у відставку

Суддя Верховного Суду Микола Гусак подав у відставку. Розгляд його рішення заплановано на 7 вересня.
Про це свідчить порядок денний засідання Вищої ради правосуддя, на що першим звернуло увагу видання «Дзеркало тижня».
Гусак працює у судді з 2001 року, а у 2016-му успішно пройшов переатестацію та продовжив свою карʼєру ще на чотири роки.
Крім того, у 2017 року його включили до складу Першої дисциплінарної палати, а з 2017 до 2019 року Гусак був членом Вищої ради правосуддя.
Наразі він є пʼятим суддею, який подав у відставку за останній рік. Загалом у Верховному судді працюють 190 суддів.
- 13 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт про старт роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) з урахуванням пропозицій президента Володимира Зеленського. Він передбачає створення комісії для відбору 16 нових членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це фактично кадрова агенція для суддів. Вона проводить конкурси з добору нових суддів і переатестовує чинних.