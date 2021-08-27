Судья Верховного суда Гусак подал в отставку

Судья Верховного Суда Николай Гусак подал в отставку. Рассмотрение этого решения запланировано на 7 сентября.
Об этом свидетельствует повестка дня заседания Высшего совета правосудия, на что первым обратило внимание «Зеркало недели».
Гусак работает в суде с 2001 года, а в 2016-м успешно прошел переаттестацию и продолжил свою карьеру еще на четыре года.
Кроме того, в 2017 году его включили в состав Первой дисциплинарной палаты, а с 2017 до 2019 года Гусак был членом Высшего совета правосудия.
Сейчас он является пятым судьей, который подал в отставку за последний год. Всего в Верховном суде работают 190 судей.
- 13 июля Верховная Рада поддержала законопроект о старте работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) с учетом предложений президента Владимира Зеленского. Он предусматривает создание комиссии для отбора 16 новых членов Высшей квалификационной комиссии судей. Это фактически кадровое агентство для судей. Комиссия проводит конкурсы по отбору новых судей и переаттестацию действующих.