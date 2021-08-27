МОЗ не планує третє щеплення від коронавірусу. Основна стратегія — ревакцинація українців через рік

Україна поки не розглядає ревакцинацію від коронавірусу через пів року. Попередньо — через рік, стратегія з цього питання буде пізніше.
Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив в інтервʼю українській службі BBC.
«Зараз багато дискусій з приводу того, як ревакцинувати населення. Є лише декілька заяв фармкомпаній, що бустерна доза [через пів року після другої дози] викликає більшу імунну відповідь. Але це лише заяви. Немає достовірних статей у наукових журналах, немає офіційних позицій міжнародних організацій, що бустерна доза є рекомендованою чи буде обовʼязковою. Тобто поки ми не робимо бустерну дозу. Зараз наша основна стратегія — це ревакцинація через рік», — зазначив Кузін.
Попередньо наприкінці вересня МОЗ отримає нові дані про ефективність бустерної дози. Стратегії про ревакцинацію будуть розглядатися також пізніше. Нагадаємо, що українські COVID-сертифікати діють пів року після другої дози.
За словами Кузіна, під час ревакцинації вакцини можна міняти, але поки що рекомендацій немає.
- Бустерну дозу почали вводити вже в Ізраїлі, США та Німеччині. Всесвітня організація охорони здоровʼя закликала тимчасово заборонити щеплення третьою дозою.
- У липні компанія Pfizer заявила, що щеплення третьою дозою її вакцини проти коронавірусу збільшує рівень антитіл проти штаму «Дельта» уп’ятеро.