У Британії в курортному місті спалахнула масштабна пожежа

У Великій Британії в курортному місті Лемінгтон сталася сильна пожежа у промисловій зоні.
Про це повідомляється на сторінці пожежно-рятувальної служби Ворикширу.
Рятувальники оголосили евакуацію мешканців, які живуть поблизу місця події. Громадян, які мешкають за 70 метрів, закликали зачинити вікна та двері і не виходити на вулицю.
Люди викладають в соцмережі фото та відео з місця пожежі, на яких видно стовп чорного диму, що здіймається в небо.
Також мешканці міста скаржаться на хімічний запах у повітрі та розповідають про звуки вибухів.
Наразі на місці події працюють рятувальники, правоохоронці та медики, причини пожежі зʼясовуються, інформації про постраждалих поки немає.
- Напередодні, 26 серпня, на півдні Казахстану на території військової частини сталася пожежа та прогриміли вибухи. Унаслідок інциденту загинули 9 осіб, пів сотні людей постраждали, ще двох шукають. Міністр оборони країни вже заявив, що готовий піти у відставку.