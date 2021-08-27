В Британии в курортном городе вспыхнул масштабный пожар

В Великобритании в курортном городе Лемингтон произошел сильный пожар в промышленной зоне.
Об этом сообщается на странице пожарно-спасательной службы Уорикшир.
Спасатели объявили эвакуацию жителей, живущих возле места происшествия. Граждан, проживающих на расстоянии 70 метров, призвали закрыть окна и двери и не выходить на улицу.
Люди выкладывают в соцсети фото и видео с места пожара, на которых виден столб черного дыма, поднимающийся в небо.
Также жители города жалуются на химический запах в воздухе и рассказывают о звуках взрывов.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели, правоохранители и медики, причины пожара выясняются, информации о пострадавших пока нет.
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