У Китаї суд визнав незаконним шестиденний робочий тиждень по 12 годин щодня. Так працюють технологічні гіганти

Верховний народний суд Китаю визнав робочий тиждень «996» (з 09:00 до 21:00 шість днів на тиждень) незаконним. За такою формулою працюють переважно технологічні гіганти. Про це повідомляє Reuters.

Верховний суд Китаю і Міністерство людських ресурсів і соціального забезпечення опублікували керівні принципи та приклади того, що вважається понаднормовою роботою. Це рішення назвали знаком честі для деяких китайських компаній та співробітників.

Минулого місяця компанія ByteDance, що є власником TikTok, заявила, що офіційно припинить свою роботу в понаднормовий час.