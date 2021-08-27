В Китае суд признал незаконной шестидневную рабочую неделю по 12 часов ежедневно. Так работают технологические гиганты

Верховный народный суд Китая признал рабочий день «996» (с 09:00 до 21:00 шесть дней в неделю) незаконным. По этой формуле работают в основном технологические гиганты. Об этом сообщает Reuters.

Верховный суд Китая и Министерство человеческих ресурсов и социального обеспечения опубликовали руководящие принципы и примеры того, что считается сверхурочной работой. Это решение назвали знаком чести для некоторых китайских компаний и сотрудников.

В прошлом месяце владелец TikTok компания ByteDance заявила, что официально прекратит свою работу в сверхурочное время.