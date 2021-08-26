Уряд затвердив порядок позбавлення ступеня вищої освіти

Кабінет міністрів затвердив порядок скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Порядок поширюватиметься на рішення про присудження ступенів вищої освіти «молодший бакалавр», «бакалавр» і «магістр» та присвоєння відповідних кваліфікацій. Ступеня позбавлятимуть у разі виявлення, зокрема у кваліфікаційній роботі, академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, списування, обману, хабарництва.

Вчена рада закладу вищої освіти затверджуватиме порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності. Цей порядок міститиме процедуру утворення та роботи органа, який проводить перевірку, підстави для неї, строки, підстави та порядок оскарження результатів перевірки.