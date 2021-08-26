Уряд затвердив порядок позбавлення ступеня вищої освіти

Кабінет міністрів затвердив порядок скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти.
Про це повідомляє пресслужба уряду.
Порядок поширюватиметься на рішення про присудження ступенів вищої освіти «молодший бакалавр», «бакалавр» і «магістр» та присвоєння відповідних кваліфікацій. Ступеня позбавлятимуть у разі виявлення, зокрема у кваліфікаційній роботі, академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, списування, обману, хабарництва.
Вчена рада закладу вищої освіти затверджуватиме порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності. Цей порядок міститиме процедуру утворення та роботи органа, який проводить перевірку, підстави для неї, строки, підстави та порядок оскарження результатів перевірки.
Крім того, у порядку будуть прописані процедура і строки вивчення та експертизи кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти, заяв (повідомлень) про факти порушення академічної доброчесності, а також порядок підготовки та вимоги до експертного висновку.
Скасовуватиме рішення заклад вищої освіти, який присудив відповідний ступінь вищої освіти, або його правонаступник. На перевірку інформації про порушення академічної доброчесності та ухвалення відповідного рішення університет матиме два місяці.
- У червні 2020 року ексміністр освіти та науки Ганна Новосад звинуватила міністра освіти Сергія Шкарлета у плагіаті наукових робіт. За її словами, той сплагіатив тексти в інших авторів для трьох своїх наукових робіт. В інтерв’ю для «Голосу України» у 2012 році Шкарлет заявляв, що за плагіат необхідно вводити покарання для всіх учасників навчального процесу.
- Шкарлет спочатку заперечував наявність плагіату у своїх роботах. Згодом він заявляв, що будь-яка програма покаже в будь-якому тексті плагіат, і наголошував, що питання про плагіат в його роботах «давно закрите».