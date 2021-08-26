Кабмин утвердил порядок лишения степени высшего образования

Кабинет министров утвердил порядок отмены решения о присуждении степени высшего образования.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Порядок распространяется на решение о присуждении степеней «младший бакалавр», «бакалавр» и «магистр» и присвоения соответствующих квалификаций. Степени лишать в случае обнаружения, в частности в квалификационной работе, академического плагиата, фабрикации, фальсификации, списывания, обмана, взяточничества.

Ученый совет вуза будет утверждать порядок выявления и установления фактов нарушения академической добродетели. Этот порядок будет содержать процедуру создания и работы органа, который проводит проверку, основания для нее, сроки, основания и порядок обжалования результатов проверки.