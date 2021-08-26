АМКУ перевірить «Київтеплоенерго» через збільшені рахунки киянам за опалення

Антимонопольний комітет України призначив перевірку КП «Київтеплоенерго» через скарги киян на нарахування у платіжках за опалення додаткових сум за минулий період (заднім числом).

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Комітет отримав скарги, в яких зазначено, що платіжки зросли через нібито рекомендації АМКУ, але обґрунтувань цього КП не дає.

У Комітеті запевняють, що нові нарахування кияни отримали внаслідок дій або бездіяльності КП, яке без укладення договорів із споживачами нараховувало тарифи за новою методикою розподілу між споживачами загальних обсягів комунальних послуг. Такі дії, зазначили в АМКУ, можуть свідчити про зловживання монопольним становищем на ринку. В АМКУ додали, що раніше рекомендували «Київтеплоенерго» утриматися від застосування цієї методики.

Комітет вже отримав від КП повідомлення про часткове виконання рекомендацій, зараз АМКУ намагається отримати детальну інформацію про проведений перерахунок у платіжках.