АМКУ проверит «Киевтеплоэнерго» из-за увеличенных счетов киевлянам за отопление

Антимонопольный комитет Украины назначил проверку КП «Киевтеплоэнерго» из-за жалоб киевлян на начисления в платежках за отопление дополнительных сумм за прошлый период (задним числом).

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Комитет получил жалобы, в которых указано, что платежки возросли из-за якобы рекомендаций АМКУ, но обоснований этому КП не дает.

В Комитете заверяют, что новые начисления киевляне получили в результате действий или бездействия КП, которое без заключения договоров с потребителями начисляло тарифы по новой методике распределения между потребителями общих объемов коммунальных услуг. Такие действия, отметили в АМКУ, могут свидетельствовать о злоупотреблении монопольным положением на рынке. В АМКУ добавили, что ранее рекомендовали «Киевтеплоэнерго» воздержаться от применения этой методики.

Комитет уже получил от КП сообщение о частичном выполнении рекомендаций, сейчас АМКУ пытается получить подробную информацию о проведенном перерасчете в платежках.