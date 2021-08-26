У Кабміні заявили про відновлення економіки після кризи — за пів року підприємства збільшили прибуток на 76%

Прибуток українських підприємств за шість місяців 2021 року становив 462 мільярди гривень, що на 76% більше за аналогічний період минулого року.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль та пресслужба уряду.
«Ці кошти стають важливим джерелом внутрішніх інвестицій та зростання зарплат», — запевнив Шмигаль.
Він додав, що упродовж шести місяців зростання відбулося також у деяких галузях економіки. Вперше за багато місяців зафіксували зростання в агросекторі — на 2,5%. Крім того, металургія цьогоріч зросла на 7%, а машинобудування — на 10%.
«У липні зростання промисловості більшою мірою формувалось під впливом високої кон’юнктури на зовнішніх ринках, а також поступового відновлення попиту на окрему продукцію на внутрішньому ринку. Найбільший внесок у індекс промислової продукції продовжують мати експортоорієнтовані та інвестиційно спрямовані види діяльності», — зазначив перший заступник міністра економіки України Володимир Гринюк.
Нагадаємо, що в аналогічний період 2020 року, з яким порівнюють нинішній, частково був запроваджений загальнонаціональний локдаун.
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