У Кабміні заявили про відновлення економіки після кризи — за пів року підприємства збільшили прибуток на 76%

Прибуток українських підприємств за шість місяців 2021 року становив 462 мільярди гривень, що на 76% більше за аналогічний період минулого року.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль та пресслужба уряду.

«Ці кошти стають важливим джерелом внутрішніх інвестицій та зростання зарплат», — запевнив Шмигаль.

Він додав, що упродовж шести місяців зростання відбулося також у деяких галузях економіки. Вперше за багато місяців зафіксували зростання в агросекторі — на 2,5%. Крім того, металургія цьогоріч зросла на 7%, а машинобудування — на 10%.