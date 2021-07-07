Віцепрем’єр Любченко прогнозує зростання економіки в Україні найближчими роками на 4%

Перший віцепрем’єр і міністр економіки Олексій Любченко вважає, що найближчими роками економіка України зросте на 4%.
Про це він заявив на форумі «Україна 30. Міжнародна політика», пише пресслужба відомства.
«Для України цей та наступні роки стануть роками зростання. Ми прогнозуємо близько 4% росту економіки. Інфляція залишиться в межах прогнозованих тенденцій — 6—8%, буде збережено цінову і валютно-курсову стабільність», — пояснив міністр.
Він також назвав головне завдання української економіки — вилізти з «пастки» нинішньої моделі. Річ у тім, що Україна залишається гравцем на сировинних ринках і експортує агропродукцію та метали, тому дуже залежить від цін на них.
«Саме тому сьогодні Міністерство економіки України радикально переглядає підходи до складових економічного розвитку за рахунок науки, інновацій, виробництва. А стратегічною перспективою до 2030 року є структурна модернізація економіки, яка заснована саме на інноваціях і технологіях та адаптивна до потреб глобальних конкурентних викликів», — повідомив Любченко.
- Європейський банк реконструкції і розвитку поліпшив прогноз зростання економіки України у 2021 році з 3 до 3,5%. Прогнозоване зростання ВВП України у 2022 році становитиме 3,5%.
- У березні Всесвітній банк поліпшив прогноз зростання ВВП України у 2021 році з 3 до 3,8%. Але він все одно буде нижчим, ніж до кризи через пандемію.