Віцепрем’єр Любченко прогнозує зростання економіки в Україні найближчими роками на 4%

Перший віцепрем’єр і міністр економіки Олексій Любченко вважає, що найближчими роками економіка України зросте на 4%.

Про це він заявив на форумі «Україна 30. Міжнародна політика», пише пресслужба відомства.

«Для України цей та наступні роки стануть роками зростання. Ми прогнозуємо близько 4% росту економіки. Інфляція залишиться в межах прогнозованих тенденцій — 6—8%, буде збережено цінову і валютно-курсову стабільність», — пояснив міністр.

Він також назвав головне завдання української економіки — вилізти з «пастки» нинішньої моделі. Річ у тім, що Україна залишається гравцем на сировинних ринках і експортує агропродукцію та метали, тому дуже залежить від цін на них.

«Саме тому сьогодні Міністерство економіки України радикально переглядає підходи до складових економічного розвитку за рахунок науки, інновацій, виробництва. А стратегічною перспективою до 2030 року є структурна модернізація економіки, яка заснована саме на інноваціях і технологіях та адаптивна до потреб глобальних конкурентних викликів», — повідомив Любченко.