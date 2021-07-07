Вице-премьер Любченко прогнозирует рост экономики в Украине в ближайшие годы на 4%

Первый вице-премьер и министр экономики Алексей Любченко считает, что в ближайшие годы экономика Украины вырастет на 4%.

Об этом он заявил на форуме «Украина 30. Международная политика», пишет пресс-служба ведомства.

«Для Украины этот и следующие годы станут годами роста. Мы прогнозируем около 4% роста экономики. Инфляция останется в пределах прогнозируемых тенденций — 6—8%, сохранится ценовая и валютно-курсовая стабильность», — пояснил министр.

Он также назвал главную задачу украинской экономики — выбраться из «ловушки» нынешней модели. Дело в том, что Украина остается игроком на сырьевых рынках и экспортирует агропродукцию и металлы, поэтому очень зависит от цен на них.

«Именно поэтому сегодня Министерство экономики Украины радикально пересматривает подходы к составляющим экономического развития за счет науки, инноваций, производства. А стратегическая перспектива до 2030 года — структурная модернизация экономики, которая основана именно на инновациях, технологиях и адаптируется к потребностям глобальных конкурентных вызовов», — сообщил Любченко.