Вице-премьер Любченко прогнозирует рост экономики в Украине в ближайшие годы на 4%

Первый вице-премьер и министр экономики Алексей Любченко считает, что в ближайшие годы экономика Украины вырастет на 4%.
Об этом он заявил на форуме «Украина 30. Международная политика», пишет пресс-служба ведомства.
«Для Украины этот и следующие годы станут годами роста. Мы прогнозируем около 4% роста экономики. Инфляция останется в пределах прогнозируемых тенденций — 6—8%, сохранится ценовая и валютно-курсовая стабильность», — пояснил министр.
Он также назвал главную задачу украинской экономики — выбраться из «ловушки» нынешней модели. Дело в том, что Украина остается игроком на сырьевых рынках и экспортирует агропродукцию и металлы, поэтому очень зависит от цен на них.
«Именно поэтому сегодня Министерство экономики Украины радикально пересматривает подходы к составляющим экономического развития за счет науки, инноваций, производства. А стратегическая перспектива до 2030 года — структурная модернизация экономики, которая основана именно на инновациях, технологиях и адаптируется к потребностям глобальных конкурентных вызовов», — сообщил Любченко.
- Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году с 3 до 3,5%. Прогнозируемый рост ВВП Украины в 2022 году составит 3,5%.
- В марте Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году с 3 до 3,8%. Но он все равно будет ниже, чем до кризиса из-за пандемии.