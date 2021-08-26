В Кабмине заявили о восстановлении экономики после кризиса — за полгода предприятия увеличили прибыль на 76%

Прибыль украинских предприятий за шесть месяцев 2021 года составила 462 миллиарда гривен, что на 76% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и пресс-служба правительства.

«Эти средства становятся важным источником внутренних инвестиций и роста зарплат», — заверил Шмыгаль.

Он добавил, что в течение шести месяцев рост произошел также в некоторых отраслях экономики. Впервые за много месяцев зафиксировали рост в агросекторе — на 2,5%. Кроме того, металлургия в этом году выросла на 7%, а машиностроение — на 10%.