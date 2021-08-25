Світовий банк заморозив фінансування Афганістану

Світовий банк припинив фінансування проєктів в Афганістані після того, як «Талібан» захопив владу в країні.

Про це повідомляє ВВС.

Банк занепокоєний тим, як управління талібів вплине на перспективи розвитку країни, зокрема на дотримання прав жінок.

«Ми призупинили виплати наших операцій в Афганістані і ми уважно стежимо та оцінюємо ситуацію відповідно до нашої внутрішньої політики та загальних процедур», — розповів представник організації.

Організація обіцяє тісно співпрацювати з партнерами, щоб визначитись як діяти далі.

Водночас 20 серпня Світовий банк повідомив, що співробітники установи у Кабулі та їхні родичі безпечно евакуйовані з Афганістану до Пакистану.