Світовий банк заморозив фінансування Афганістану

Світовий банк припинив фінансування проєктів в Афганістані після того, як «Талібан» захопив владу в країні.
Про це повідомляє ВВС.
Банк занепокоєний тим, як управління талібів вплине на перспективи розвитку країни, зокрема на дотримання прав жінок.
«Ми призупинили виплати наших операцій в Афганістані і ми уважно стежимо та оцінюємо ситуацію відповідно до нашої внутрішньої політики та загальних процедур», — розповів представник організації.
Організація обіцяє тісно співпрацювати з партнерами, щоб визначитись як діяти далі.
Водночас 20 серпня Світовий банк повідомив, що співробітники установи у Кабулі та їхні родичі безпечно евакуйовані з Афганістану до Пакистану.
З 2002 року фінансова установа виділила понад 5,3 мільярда доларів на проєкти реконструкції та розвитку в Афганістані.
Рішення Світового банку призупинити виплати для Афганістану є останнім фінансовим ударом для нової влади в країні. За тиждень до цього, 19 серпня, про обмеження доступу до фіндопомоги оголосив Міжнародний валютний фонд.
- 18 серпня Сполучені Штати також заморозили резерви Центрального банку Афганістану на рахунках у США, позбавивши «Талібан» можливості розпоряджатися мільярдами доларів та золотом.