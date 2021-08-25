Всемирный банк заморозил финансирование Афганистана

Всемирный банк прекратил финансирование проектов в Афганистане после того, как «Талибан» захватил власть в стране.

Об этом сообщает ВВС.

Банк обеспокоен тем, как управление талибов повлияет на перспективы развития страны, в частности на соблюдение прав женщин.

«Мы приостановили выплаты наших операций в Афганистане и мы внимательно следим и оцениваем ситуацию в соответствии с нашей внутренней политикой и общими процедурами», — рассказал представитель организации.

Организация обещает тесно сотрудничать с партнерами, чтобы определиться как действовать дальше.

В то же время, 20 августа Всемирный банк сообщил, что сотрудники учреждения в Кабуле и их родственники безопасно эвакуированы из Афганистана в Пакистан.