ОБСЄ стурбована санкціями України проти «Страна.ua» і російських ЗМІ

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) стурбована практикою застосування Україною санкцій проти ЗМІ та їх співробітників. Йдеться про недавні санкції РНБО проти видань «Страна.ua», «Ведомости» і «Московский комсомолец».

Про це сказано у заяві представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Терези Рібейро.

«Хоча Україна має законне право на захист своєї національної безпеки, влада має знайти збалансоване і пропорційне розв’язання проблем, пов’язаних із засобами інформації. Рішення, яке збереже плюралізм ЗМІ, вільний потік інформації та різноманітність думок, на підставі відповідних міжнародних стандартів і зобов’язань ОБСЄ», — заявила Рібейро.

Вона зазначила, що будь-які обмеження щодо ЗМІ повинні бути ретельно проконтрольовані, щоб уникнути неправомірного втручання в їх роботу.