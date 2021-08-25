ОБСЄ стурбована санкціями України проти «Страна.ua» і російських ЗМІ

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) стурбована практикою застосування Україною санкцій проти ЗМІ та їх співробітників. Йдеться про недавні санкції РНБО проти видань «Страна.ua», «Ведомости» і «Московский комсомолец».
Про це сказано у заяві представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Терези Рібейро.
«Хоча Україна має законне право на захист своєї національної безпеки, влада має знайти збалансоване і пропорційне розв’язання проблем, пов’язаних із засобами інформації. Рішення, яке збереже плюралізм ЗМІ, вільний потік інформації та різноманітність думок, на підставі відповідних міжнародних стандартів і зобов’язань ОБСЄ», — заявила Рібейро.
Вона зазначила, що будь-які обмеження щодо ЗМІ повинні бути ретельно проконтрольовані, щоб уникнути неправомірного втручання в їх роботу.
- 20 серпня Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти головного редактора видання «Страна.ua» Ігоря Гужви, відеоблогера Анатолія Шарія, нардепа Деркача, ватажка «ДНР» Пушиліна, а також суддів в окупованому Криму і російських генералів. Санкції запровадили і проти видання Гужви і двох російських ЗМІ.
- Президент Зеленський ввів в дію санкції указами 21 і 22 серпня.