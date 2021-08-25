Український співак, лідер гурту «Океан Ельзи» і колишній народний депутат Святослав Вакарчук уперше став батьком.

Цю інформацію підтвердила його пресслужба у Facebook у середу, 25 серпня.

У співака народився син, його назвали Іваном — на честь батька Вакарчука, який помер 4 квітня 2020 року. Хто мама дитини і коли саме вона народила — невідомо, однак точно не 19 серпня, як про це писали ЗМІ.

Новоспечені батьки вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію та просять із повагою поставитися до їхнього рішення і права на приватне життя.