Украинский певец, лидер группы «Океан Эльзы» и бывший народный депутат Святослав Вакарчук впервые стал отцом.

Эту информацию подтвердила его пресс-служба в Facebook в среду, 25 августа.

У певца родился сын, его назвали Иваном — в честь отца Вакарчука, который умер 4 апреля 2020 года. Кто мама ребенка и когда именно она родила — неизвестно, но точно не 19 августа, как об этом писали СМИ.

Новоиспеченные родители решили не разглашать любую другую информацию, а также просят с уважением отнестись к их решению и праву на частную жизнь.