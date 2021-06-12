Вакарчук объявил о разводе с женой

Лидер группы «Океан Эльзы» и бывший народный депутат Святослав Вакарчук заявил, что расстается со своей гражданской женой Лялей Фонаревой после более 20 лет, проведенных вместе.

Об этом он написал в Facebook.

«Случилось так, что после более чем 20 лет счастливой и насыщенной радостью жизни, наши с Лялей дороги разошлись. Причины этого остаются нашей с Лялей личным делом», — написал Вакарчук.

Музыкант отметил, что решил рассказать об этом, чтобы защитить свою семью и друзей от лишних вопросов и неудобств. Вакарчук добавил, что он и его жена всегда были и останутся близкими.