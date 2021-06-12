Вакарчук оголосив про розлучення з дружиною

Лідер групи Океан Ельзи і колишній народний депутат Святослав Вакарчук заявив, що розлучається зі своєю цивільною дружиною Лялею Фонарьовою після понад 20 років разом.
Про це він написав у Facebook.
«Сталось так, що після більш ніж 20 років щасливого і насиченого радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлись. Причини цього залишаються нашою з Лялею особистою справою», — написав Вакарчук.
Музикант наголосив, що вирішив розповісти про це, щоб захистити свою сімʼю та друзів від зайвих запитань та незручностей. Вакарчук додав, що він та його дружина завжди були й залишаться близькими.
- 11 червня 2020 року Святослав Вакарчук заявив, що вирішив скласти депутатський мандат і залишити Верховну Раду. Він заявив, що вважає свою місію виконаною, оскільки провів партію «Голос» до парламенту.
- Спочатку в Раді не вистачило голосів, щоб позбавити його мандата. За постанову про складання повноважень проголосували 175 нардепів при мінімально необхідних 226 голосах. 26 червня на позачерговому з’їзді партії «Голос» делегати ухвалили рішення про припинення депутатських повноважень Святослава Вакарчука.
- Спочатку замість Вакарчука до Ради мала зайти Аліна Свідерська, але вона відмовилась від депутатського мандата. Замість неї до Ради потрапив ветеран АТО Андрій Шараськін.