Вакарчук оголосив про розлучення з дружиною

Лідер групи Океан Ельзи і колишній народний депутат Святослав Вакарчук заявив, що розлучається зі своєю цивільною дружиною Лялею Фонарьовою після понад 20 років разом.

Про це він написав у Facebook.

«Сталось так, що після більш ніж 20 років щасливого і насиченого радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлись. Причини цього залишаються нашою з Лялею особистою справою», — написав Вакарчук.

Музикант наголосив, що вирішив розповісти про це, щоб захистити свою сімʼю та друзів від зайвих запитань та незручностей. Вакарчук додав, що він та його дружина завжди були й залишаться близькими.