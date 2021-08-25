Нардеп Беленюк після скарг спортсменів пообіцяв «розібратися» зі складом делегації на Олімпіаді в Токіо

Після скандальної історії, коли українська легкоатлетка Марина Килипко в Токіо розридалась через відсутність тренера на змаганнях, депутат і олімпійський чемпіон Жан Беленюк взявся вирішити це питання на рівні Міністерства молоді та спорту.

Про це нардеп написав у соціальних медіа.

Беленюк обурюється, чому на шість фехтувальників виділили сім тренерів, а от лекоатлетку залишили без тренера.

«І це за умови, коли керівництво Міністерства молоді та спорту переконувало нас усіх, що є встановлена квота: на 100% спортсменiв у делегацiю можна включати лише 50% персоналу (тренери, лiкарi, масажисти, психологи)», — наголосив нардеп і додав, що для команди фехтувальників керівництво Міністерства зробило виняток, але подвійні стандарти у спорті неприпустимі.

«Такі ситуації показують ставлення до спортсменів. Я можу навіть сказати, зневажливе, зверхнє. І це відбувається з тими спортсменами, які в силу різних причин не можуть за себе постояти», — сказав олімпійський чемпіон і додав, що дізнається, хто був винен у тому, що спортсмени в Токіо поїхали без своїх тренерів.