Нардеп Беленюк после жалоб спортсменов пообещал «разобраться» с составом делегации на Олимпиаде в Токио

После скандальной истории, когда украинская легкоатлетка Марина Килипко в Токио разрыдалась из-за отсутствия тренера на соревнованиях, депутат и олимпийский чемпион Жан Беленюк взялся решить этот вопрос на уровне Министерства молодежи и спорта.

Об этом нардеп написал в социальных медиа.

Беленюк возмущается, почему на шесть фехтовальщиков выделили семь тренеров, а вот лекоатлетка осталась без тренера.

«И это при условии, что руководство Министерства молодежи и спорта убеждало нас всех, что есть установленная квота: на 100% спортсменов в делегацию можно включать только 50% персонала (тренеры, врачи, массажисты, психологи)», — подчеркнул нардеп и добавил, что для команды фехтовальщиков руководство Министерства сделало исключение, но двойные стандарты в спорте недопустимы.

«Такие ситуации показывают отношение к спортсменам. Я могу даже сказать, пренебрежительное, высокомерное. И это происходит с теми спортсменами, которые в силу разных причин не могут за себя постоять», — сказал олимпийский чемпион и добавил, что узнает, кто был виноват в том, что спортсмены в Токио поехали без своих тренеров.