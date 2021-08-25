Глава МЗС Австрії відмовився їхати в окупований Крим. Лавров звинуватив його в небажанні знати, «що насправді відбувається» на півострові

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг відмовився від запрошення глави МЗС Росії Сергія Лаврова відвідати окупований Крим.

Про це він заявив на спільному брифінгу у Відні.

«У нас немає ані бажання, ані наміру направляти делегацію до Криму. Як я вже зазначив, це частина того пакету розбіжностей, де в нас дуже чітка лінія. Як міністру закордонних справ Австрії мені дуже важливо діяти тільки в європейському контексті», — наголосив Шалленберг.

Зі свого боку Лавров звинуватив австрійського колегу в тому, що він не хоче «дізнатися, що насправді відбувається у Криму».

«Не хочу видатися неввічливим гостем, але Александер зараз зробив важливу заяву. Прошу зафіксувати, що у міністра закордонних справ Австрії нема бажання дізнатися, що насправді відбувається у Криму», — сказав російський міністр.

Водночас Лавров зазначив, що «все одно» запрошує Шалленберга «і до Москви, і в інші наші міста, і до Криму зокрема».

Глава МЗС Австрії відповів, що «із задоволенням поїде в Москву за найближчої нагоди».