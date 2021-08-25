Стало відомим імʼя військового, який загинув у День незалежності через обстріл бойовиків на Донбасі

У зоні проведення операції Обʼєднаних сил 24 серпня загинув український військовий Олександр Аксьонов.

Про це у Facebook написав Бориспільський міський голова Володимир Борисенко.

«Сумна звістка зі сходу… У зоні проведення антитерористичної операції загинув наш земляк Олександр Аксьонов. Йому було лише 38 років», — повідомив міський голова.