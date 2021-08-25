На Донбасі внаслідок обстрілів загинув український військовий

24 серпня внаслідок обстрілу позицій українських військових на Донбасі загинув один з бійців Операції обʼєднаних сил.

Про це повідомляється на сторінці штабу ООС.

Поблизу Новомихайлівки та Причепилівки російські найманці обстрілювали українські позиції зі стрілецької зброї. У Луганській та Донецькій області зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату «Орлан-10» із перетином лінії розмежування.

«У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще двоє дістали поранення», — йдеться в повідомленні.

Воїнів терміново евакуювали та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я одного захисника — тяжкий, другого – задовільний. Повідомляється, що на дії ворога дали адекватну відповідь.