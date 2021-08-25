На Донбассе в результате обстрелов погиб украинский военный, двое — ранены

24 августа в результате обстрела позиций украинских военных на Донбассе погиб один из бойцов Операции объединенных сил.
Об этом сообщается на странице штаба ООС.
Вблизи Новомихайловки и Причепиловки российские наемники обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия. В Луганской и Донецкой области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
«В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения», — говорится в сообщении.
Воинов срочно эвакуировали и доставили в госпиталь. Состояние здоровья одного защитника — тяжелое, второго — удовлетворительное. Сообщается, что на действия врага был дан адекватный ответ.
- В зоне боевых действий на Донбассе 22 августа один украинский военный погиб от огнестрельного ранения. За сутки российские гибридные силы пять раз нарушили условия перемирия, три из которых были связаны с обстрелами.