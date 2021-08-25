На Донбассе в результате обстрелов погиб украинский военный, двое — ранены

24 августа в результате обстрела позиций украинских военных на Донбассе погиб один из бойцов Операции объединенных сил.

Об этом сообщается на странице штаба ООС.

Вблизи Новомихайловки и Причепиловки российские наемники обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия. В Луганской и Донецкой области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

«В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения», — говорится в сообщении.

Воинов срочно эвакуировали и доставили в госпиталь. Состояние здоровья одного защитника — тяжелое, второго — удовлетворительное. Сообщается, что на действия врага был дан адекватный ответ.