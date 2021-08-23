На Донбассе погиб украинский военный

В зоне боевых действий на Донбассе 22 августа один украинский военный умер от огнестрельного ранения. За сутки российские гибридные силы пять раз нарушили условия перемирия, три из которых были связаны с обстрелами.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Они обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Луганского, в районе населенного пункта Пески.

Возле Южного вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

А в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.