Стало известно имя военного, который погиб в День независимости из-за обстрела боевиков на Донбассе

В зоне проведения операции Объединенных сил 24 августа погиб украинский военный Александр Аксенов.

Об этом в Facebook написал Бориспольский городской голова Владимир Борисенко.

«Печальная весть с Востока... В зоне проведения антитеррористической операции погиб наш земляк Александр Аксенов. Ему было всего 38 лет», — сообщил городской голова.