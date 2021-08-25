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Стало известно имя военного, который погиб в День независимости из-за обстрела боевиков на Донбассе

Автор:
Олег Панфилович
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В зоне проведения операции Объединенных сил 24 августа погиб украинский военный Александр Аксенов.

Об этом в Facebook написал Бориспольский городской голова Владимир Борисенко.

«Печальная весть с Востока... В зоне проведения антитеррористической операции погиб наш земляк Александр Аксенов. Ему было всего 38 лет», — сообщил городской голова.

  • В среду стало известно, что 24 августа в результате обстрела позиций украинских военных на Донбассе погиб один из бойцов Операции объединенных сил. Еще двое бойцов получили ранения. Вблизи Новомихайловки и Причепиловки российские наемники обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия. В Луганской и Донецкой области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
  • В зоне боевых действий на Донбассе 22 августа один украинский военный погиб от огнестрельного ранения. За сутки российские гибридные силы пять раз нарушили условия перемирия, три из которых были связаны с обстрелами.