Кабмін визначив контрольовані прикордонні райони та обмеження для них

Уряд вніс зміни до деяких постанов Кабміну, що регламентують питання прикордонного режиму в контрольованих прикордонних районах.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Тепер ширина прикордонної смуги становитиме пʼять кілометрів вздовж усього сухопутного кордону. Раніше ширина прикордонної смуги була більшою та встановлювалася у межах прилеглих до державного кордону територій селищних і сільських рад.

Також встановлені повні режимні правила у районах, прилеглих до адміністративної межі між Херсонською областю та окупованим Кримом. Вони визначатимуть правила в’їзду, перебування, проживання та пересування осіб, провадження робіт, проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів.

Крім того режимні нововведення поширюються на райони, прилеглі до лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях поки триватиме Операція обʼєднаних сил.