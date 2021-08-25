Кабмин определил контролируемые пограничные районы и ограничения для них

Правительство внесло изменения в некоторые постановления Кабмина, регламентирующее вопросы пограничного режима в контролируемых пограничных районах.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Теперь ширина пограничной полосы составит пять километров вдоль всего сухопутной границы. Ранее ширина пограничной полосы была больше и устанавливалась в пределах прилегающих к государственной границе территорий поселковых и сельских советов.

Также установлены полные режимные правила в районах, прилегающих к административной границе между Херсонской областью и оккупированным Крымом. Они будут определять правила въезда, пребывания, проживания и передвижения лиц, производства работ, проведения собраний, митингов, шествий и демонстраций, спортивных, зрелищных и других массовых мероприятий.

Кроме того режимные нововведения распространяются на районы, прилегающие к линии разграничения в Донецкой и Луганской областях пока будет длиться Операция объединенных сил.