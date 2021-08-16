КПВВ «Чаплинка» на админгранице с Крымом не будет работать до 15 сентября

Контрольный пункт пересечения административной границы с оккупированным Крымом «Чаплинка» не будет работать до 15 сентября.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

«Сейчас из-за ремонтных работ закрытие КПВВ «Чаплинка» продлили до 15 сентября 2021 года», — говорится в сообщении.

По данным пограничников, закрытие «Чаплинки» не повлияло на общий пассажиропоток — до закрытия через этот КПВВ границу пересекали от восьми до 10 человек и несколько транспортных средства в сутки.

На админгранице продолжают круглосуточно работать пункты «Каланчак» и «Чонгар».

В целом админграницу в обоих напрявлениях ежесуточно пересекают 3,5 тысячи человек и 200 транспортных средств.

Также ведомство отмечает, что уже возобновил работу контрольно-пропускной пункт «Дьяково» на границе с Румынией.