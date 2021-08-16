КПВВ «Чаплинка» на адмінкордоні з Кримом не працюватиме до 15 вересня

Контрольний пункт перетину адміністративного кордону з окупованим Кримом «Чаплинка» не працюватиме до 15 вересня.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба.
«Наразі через ремонтні роботи закриття КПВВ «Чаплинка» продовжено до 15 вересня 2021 року», — йдеться в повідомленні.
За даними прикордонників, закриття «Чаплинки» не вплинуло на загальний пасажиропотік — до закриття через цей КПВВ кордон перетинали від восьми до 10 людей та кілька транспортних засобів на добу.
На адмінмежі продовжують цілодобово працювати пункти «Каланчак» і «Чонгар».
Загалом адмінкордон в обох напрямках щодоби перетинають 3,5 тисячі людей та 200 транспортних засобів.
Також відомство зауважує, що вже відновлено роботу контрольно-пропускного пункту «Дякове» на кордоні з Румунією.
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою «референдум про статус півострова».
- Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ». Відтак Росія анексувала українську територію.
- Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна цивілізована країна не визнали результати голосування на цьому «референдумі» та запровадили санкції проти Росії.