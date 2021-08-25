Віцепрезидент США Харріс відклала виліт до Вʼєтнаму після повідомлень про гаванський синдром у співробітників посольства

Віцепрезидент США Камала Харріс відклала візит до Вʼєтнаму після повідомлення американського посольства про випадки «гаванського синдрому» серед його співробітників.

Про це пише CNN.

Харріс повинна була вилетіти до Ханою із Сінгапуру 23 серпня. «Делегація віцепрезидента відклала виліт, оскільки офіс віцепрезидента був проінформований про недавній можливий інцидент зі здоровʼям співробітників посольства в Ханої. Після ретельної оцінки було ухвалено рішення продовжити поїздку віцепрезидента», — заявила Рейчел Чен, прессекретар посольства США в Ханої.