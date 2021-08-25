Віцепрезидент США Харріс відклала виліт до Вʼєтнаму після повідомлень про гаванський синдром у співробітників посольства

Віцепрезидент США Камала Харріс відклала візит до Вʼєтнаму після повідомлення американського посольства про випадки «гаванського синдрому» серед його співробітників.
Про це пише CNN.
Харріс повинна була вилетіти до Ханою із Сінгапуру 23 серпня. «Делегація віцепрезидента відклала виліт, оскільки офіс віцепрезидента був проінформований про недавній можливий інцидент зі здоровʼям співробітників посольства в Ханої. Після ретельної оцінки було ухвалено рішення продовжити поїздку віцепрезидента», — заявила Рейчел Чен, прессекретар посольства США в Ханої.
- У 2016 році десятки дипломатів США, які працювали на Кубі, почали скаржитися на специфічні симптоми — головний біль, запаморочення, погіршення зору тощо. Симптоми виникли після того, як вони почули дивний звук. Незабаром це отримало назву «гаванський синдром».
- На початку 2019 року про випадки незвичайних медичних симптомів у дипломатів у Гавані заявила Канада. У всіх постраждалих був дзвін у вухах, втрата памʼяті та запаморочення. Згодом постраждалі дипломати висунули позов на $28 мільйонів.
- У липні 2021 року США почали розслідувати можливу атаку Росії на 24 американських дипломатів у Відні. У них також був «гаванський синдром». Американські спецслужби перевіряють причетність Головного розвідувального управління Росії до атак за допомогою спрямованого мікрохвильового випромінювання.
- У середині серпня у Німеччині двоє американських чиновників звернулися по медичну допомогу через симптоми, характерні для так званого гаванського синдрому.