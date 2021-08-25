Вице-президент США Харрис отложила вылет во Вьетнам после сообщений о гаванском синдроме у сотрудников посольства

Вице-президент США Камала Харрис отложила визит во Вьетнам после сообщения американского посольства о случаях «гаванского синдрома» у нескольких его сотрудников.
Об этом пишет CNN.
Харрис должна была вылететь в Ханой из Сингапура 23 августа. «Путешествующая делегация вице-президента отложила вылет, поскольку офис вице-президента был проинформирован о недавнем возможном инциденте со здоровьем сотрудников посольства в Ханое. После тщательной оценки было принято решение продолжить поездку вице-президента», — заявила Рэйчел Чен, пресс-секретарь посольства США в Ханое.
- В 2016 году десятки дипломатов США, которые работали на Кубе, начали жаловаться на специфические симптомы — головную боль, головокружение, ухудшение зрения и тому подобное. Симптомы возникли после того, как они услышали странный звук. Вскоре это получило название «гаванский синдром».
- В начале 2019 года о случаях необычных медицинских симптомов у дипломатов в Гаване заявила Канада. У всех пострадавших был звон в ушах, потеря памяти и головокружение. Позже пострадавшие дипломаты выдвинули иск на $28 миллионов.
- В июле 2021 года США начали расследовать возможную атаку России на 24 американских дипломатов в Вене. У них также был «гаванский синдром». Американские спецслужбы проверяют причастность Главного разведывательного управления России к атакам с помощью направленного микроволнового излучения.
- 18 августа в Германии два американских чиновника обратились за медицинской помощью из-за симптомов, характерных для так называемого гаванского синдрома.