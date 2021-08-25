У Києві перекинувся автобус «Кишинів — Москва» з пасажирами, серед постраждалих є діти

У Києві в ніч проти 25 серпня на вулиці Олени Теліги перекинувся автобус сполученням Кишинів — Москва, постраждали 18 людей.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції столиці.

За даними правоохоронців, аварія сталася о 01:50. Попередньо встановлено, що водій не впорався з керуванням і наїхав на бордюр, через що автобус перекинувся. Під час перевірки водія на алкоголь драгер показав, що чоловік тверезий.

Унаслідок ДТП постраждали 18 людей, вісім пасажирів, серед яких чотири дитини, отримали тілесні ушкодження. Їх забрала швидка, решті постраждалим медики надали допомогу на місці. Загалом у салоні автобуса перебували 20 людей.

Наразі подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Подільського управління поліції, триває перевірка.