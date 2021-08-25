В Киеве перевернулся автобус «Кишинев — Москва» с пассажирами, среди пострадавших есть дети

В Киеве в ночь на 25 августа на улице Елены Телиги перевернулся автобус сообщением Кишинев — Москва, пострадали 18 человек.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.
По данным правоохранителей, авария произошла в 01:50. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением и наехал на бордюр, из-за чего автобус перевернулся. Во время проверки водителя на алкоголь драгер показал, что мужчина трезв.
В результате ДТП пострадали 18 человек, восемь пассажиров, в том числе четыре ребенка, получили телесные повреждения. Их забрала скорая, остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте. Всего в салоне автобуса находились 20 человек.
Сейчас событие зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции, проводится проверка.
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