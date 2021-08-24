Сів на дозаправку: в Ірані спростували інформацію про викрадення українського літака з Афганістану

В Ірані спростували інформацію про захоплення українського літака в Афганістані. Там повідомили, що останній рейс до Києва справді сів в Ірані, але на дозаправку.
Про це повідомив речник Управління цивільної авіації Ірану Мохаммед Хасан Зібахш, пише Anadolu.
Він підтвердив, що останній рейс з Афганістану до України справді сідав в Ірані на дозаправку.
«Цей літак дозаправлявся вчора в аеропорту «Мешхед» [місто на північному сході Ірану] і приземлився в аеропорту Києва о 21:50», — пояснили в Ірані.
- Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив, що під час евакуації українців і громадян інших країн у Кабулі невідомі люди захопили український літак та вилетіли до Ірану.
- Згодом речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко спростував інформацію про захоплення українського літака. Речник МЗС також заявив, що всі літаки, залучені Україною для евакуації громадян із Афганістану, безпечно повернулися до країни.