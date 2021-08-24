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Сел на дозаправку: в Иране опровергли информацию о похищении украинского самолета из Афганистана

Автор:
Алексей Ярмоленко
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В Иране опровергли информацию о захвате украинского самолета в Афганистане. Там сообщили, что последний рейс в Киев действительно сел в Иране, но на дозаправку.

Об этом сообщил пресс-секретарь Управления гражданской авиации Ирана Мохаммед Хасан Зибахш, пишет Anadolu.

Он подтвердил, что последний рейс из Афганистана в Украину действительно садился в Иране на дозаправку.

«Этот самолет дозаправлялся вчера в аэропорту «Мешхед» [город на северо-востоке Ирана] и приземлился в аэропорту Киева в 21:50», — пояснили в Иране.

  • Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что во время эвакуации украинцев и граждан других стран в Кабуле неизвестные люди захватили украинский самолет и вылетели в Иран.
  • Впоследствии пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко опроверг информацию о захвате украинского самолета. Представитель МИД также заявил, что все самолеты, задействованные Украиной в эвакуации граждан из Афганистана, безопасно вернулись в страну.