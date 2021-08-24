Сел на дозаправку: в Иране опровергли информацию о похищении украинского самолета из Афганистана

В Иране опровергли информацию о захвате украинского самолета в Афганистане. Там сообщили, что последний рейс в Киев действительно сел в Иране, но на дозаправку.

Об этом сообщил пресс-секретарь Управления гражданской авиации Ирана Мохаммед Хасан Зибахш, пишет Anadolu.

Он подтвердил, что последний рейс из Афганистана в Украину действительно садился в Иране на дозаправку.

«Этот самолет дозаправлялся вчера в аэропорту «Мешхед» [город на северо-востоке Ирана] и приземлился в аэропорту Киева в 21:50», — пояснили в Иране.