Сел на дозаправку: в Иране опровергли информацию о похищении украинского самолета из Афганистана

В Иране опровергли информацию о захвате украинского самолета в Афганистане. Там сообщили, что последний рейс в Киев действительно сел в Иране, но на дозаправку.
Об этом сообщил пресс-секретарь Управления гражданской авиации Ирана Мохаммед Хасан Зибахш, пишет Anadolu.
Он подтвердил, что последний рейс из Афганистана в Украину действительно садился в Иране на дозаправку.
«Этот самолет дозаправлялся вчера в аэропорту «Мешхед» [город на северо-востоке Ирана] и приземлился в аэропорту Киева в 21:50», — пояснили в Иране.
- Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что во время эвакуации украинцев и граждан других стран в Кабуле неизвестные люди захватили украинский самолет и вылетели в Иран.
- Впоследствии пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко опроверг информацию о захвате украинского самолета. Представитель МИД также заявил, что все самолеты, задействованные Украиной в эвакуации граждан из Афганистана, безопасно вернулись в страну.