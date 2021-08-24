У німецькому університеті семеро людей отруїлися невідомою речовиною. Поліція підозрює, що це була спроба вбивства

У німецькому Технічному університеті Дармштадту семеро співробітників та студентів отруїлися невідомою речовиною.

Про це повідомили в поліції Південного Гессену.

За попередніми даними, люди отруїлися після вживання води або молока в одному зі студентських містечок (Lichtwiese). Окрім загальної слабкості в них також діагностували зміну кольору кінцівок.

Один із постраждалих, 30-річний студент, перебуває у критичному стані.

Правоохоронці знайшли кілька пакетів із молоком і ємностей для води, в які були підмішані небезпечні речовини із різким запахом. Наразі фахівці встановлюють, які саме речовини стали причиною отруєння людей.

Поліція відкрила кримінальне провадження за підозрою в замаху на вбивство. Попередньо правоохоронці вважають, що речовини могли додати в упаковки молока або води у період між 20 та 23 серпня.