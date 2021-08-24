В немецком университете семь человек отравились неизвестным веществом. Полиция подозревает, что это была попытка убийства

В немецком Техническом университете Дармштадта семь сотрудников и студентов отравились неизвестным веществом.
Об этом сообщили в полиции Южного Гессена.
По предварительным данным, люди отравились после употребления воды или молока в одном из студенческих городков (Lichtwiese). Кроме общей слабости у них также диагностировали изменение цвета конечностей.
Один из пострадавших, 30-летний студент, находится в критическом состоянии.
Правоохранители нашли несколько пакетов с молоком и емкостей для воды, в которые были подмешаны опасные вещества с резким запахом. Сейчас специалисты устанавливают, какие именно вещества стали причиной отравления людей.
Полиция открыла уголовное производство по подозрению в покушении на убийство. Предварительно правоохранители считают, что вещества могли добавить в упаковки молока или воды в период между 20 и 23 августа.
- 27 июля на западе Германии в городе Леверкузен на территории технопарка для химической промышленности прогремел взрыв и начался сильный пожар. В результате взрыва пострадали по меньшей мере 30 человек. Погибли шесть человек, еще один пропал без вести.