В немецком университете семь человек отравились неизвестным веществом. Полиция подозревает, что это была попытка убийства

В немецком Техническом университете Дармштадта семь сотрудников и студентов отравились неизвестным веществом.

Об этом сообщили в полиции Южного Гессена.

По предварительным данным, люди отравились после употребления воды или молока в одном из студенческих городков (Lichtwiese). Кроме общей слабости у них также диагностировали изменение цвета конечностей.

Один из пострадавших, 30-летний студент, находится в критическом состоянии.

Правоохранители нашли несколько пакетов с молоком и емкостей для воды, в которые были подмешаны опасные вещества с резким запахом. Сейчас специалисты устанавливают, какие именно вещества стали причиной отравления людей.

Полиция открыла уголовное производство по подозрению в покушении на убийство. Предварительно правоохранители считают, что вещества могли добавить в упаковки молока или воды в период между 20 и 23 августа.